IF Sertão-PE promoverá a I Semana do Técnico em Edificações do campus Serra Talhada

O Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promoverá nos dias 25 e 26 de setembro, a I Semana do Técnico em Edificações, em celebração ao dia deste profissional comemorado no dia 23 do mesmo mês. O objetivo do evento é aproximar os estudantes aos diferentes aspectos da profissão, bem como complementar a formação técnica deles.

A I Semana do Técnico em Edificações tem como tema: “Ser Técnico em Edificações: atribuições. Responsabilidades e experiências” e é voltada não apenas para os estudantes do campus Serra Talhada, que oferece o curso na modalidade Educação Jovens e Adultos (PROEJA), mas também para alunos de outras instituições e profissionais da área. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 15 a 25 de setembro através deste link.

Todos os participantes inscritos receberão certificado. A programação da Semana conta com palestras, rodas de conversa e vivência no centro da cidade e pode ser conferida com mais detalhes aqui.