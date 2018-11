IF Sertão-PE promoverá o II Festival de Música Popular no campus Serra Talhada na quarta-feira (14)

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE se prepara para a realização do II Festival de Música Popular, evento que foi sucesso de público em 2017 e que este ano, tem o cantor Zé Ramalho como homenageado. A ideia do Festival é revelar os talentos musicais dos alunos do campus, bem como fazê-los conhecer, analisar e divulgar a obra do artista em destaque.

Desta forma, as turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio Integrado em Logística e Edificações, confeccionaram cartazes alusivos a letras e discografia de Zé Ramalho e, sob a orientação do professor Rosenberg Frazão, que leciona a disciplina de Arte para os estudantes, puderam conhecer ainda mais, o trabalho deste importante representante da música popular brasileira.

O II Festival de Música Popular será realizado na próxima quarta-feira (14), a partir das 14h, no auditório do campus Serra Talhada. Ao todo serão 16 competidores, que disputarão em apresentações solo ou em conjunto, os troféus dos três primeiros lugares. Haverá também a premiação para melhor intérprete.

Estudantes, servidores, pais e amigos estão convidados a assistirem ao Festival. É válido ressaltar que, apesar de Zé Ramalho ser o músico homenageado no evento, as canções interpretadas pelos estudantes não serão necessariamente do cantor, ficou a cargo de cada participante escolher sua música. Confira a lista completa com o nome dos competidores e ordem das apresentações aqui.