IF Sertão-PE promoverá pela primeira vez Semana Técnica do campus Serra Talhada

Estudantes e servidores do campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), estão se preparando para uma semana repleta de conhecimento, troca de experiências e aprendizado. Será realizada 04 a 06 de dezembro, a Semana Técnica 2018 do campus, que tem o objetivo de reunir e apresentar, tudo o que foi produzido durante o ano nos cursos de Ensino Médio Integrado e Subsequente.

Com o tema: “Institutos Federais: uma década transformando vidas”, a Semana homenageia os 10 anos da Rede Federal de educação, e traz uma programação diversificada, que conta com apresentações de trabalhos, palestras, oficinas, visitas técnicas e exposições. Os cursos de Refrigeração e Climatização, Logística e Edificações terão destaque durante os três dias de evento e os estudantes poderão, além de aprenderem mais sobre sua área de atuação, ter contato com temas comuns aos três.

O evento é aberto também ao público externo, porém, para as oficinas, palestras e visitas técnicas, há um número limite de vagas. Os interessados deverão se cadastrar na plataforma IF Eventos (clique aqui), inscreverem-se e escolherem quais atividades desejam participar. A inscrição é obrigatória tanto para estudantes do campus quanto de outras instituições.

Quem não conseguir se inscrever online poderá fazê-la presencialmente no dia 04, das 13h às 15h no campus, no entanto, é necessário ressaltar, que as vagas nas atividades serão preenchidas por ordem de inscrição. Confira aqui a programação completa da Semana Técnica 2018 do campus Serra Talhada, com nomes dos palestrantes, horários das atividades e exposições.