IF Sertão-PE retomará as aulas dia 10 de agosto em Serra Talhada e lança site interativo para o uso das plataformas de ensino

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE se prepara para a retomada das aulas do ano letivo 2020.1, interrompidas desde março, por conta da pandemia da covid-19 no Brasil. Na próxima segunda-feira (10), o campus voltará às aulas de todos os cursos de maneira remota, seguindo os protocolos de distanciamento social orientados pelos órgãos de saúde.

Os servidores do campus vêm trabalhando há meses, para que esta retomada aconteça de maneira que todos os alunos recebam os conteúdos propostos por cada curso, de uma forma que não haja prejuízo no aprendizado dos estudantes. Para facilitar ainda mais o acesso ao ensino remoto, foi desenvolvido pelos estudantes do projeto de extensão JODIF, sob a orientação do professor João Ambrósio, um site que redireciona os alunos para as plataformas de ensino, que pode ser acessado em: https://sites.google.com/ ifsertao-pe.edu.br/ensremoto- campus-serra-talhada/

O site é interativo e dá orientações sobre como as aulas irão acontecer, dúvidas em relação a horários, avaliações, calendário e avaliações e uso da biblioteca do campus. Também é possível assistir aos treinamentos realizados com alunos e professores, enviar sugestões de melhorias da plataforma, bem como conversar diretamente com os servidores do Setor de Atendimento ao Estudante (SAE) e participar de um grupo de WhatsApp, específico para pais e mães de estudantes do campus Serra Talhada.

Outra questão importante que precisa ser salientada é que as aulas que retornarão no dia 10 de agosto são referentes ao primeiro semestre de 2020. Sendo assim, os estudantes que começariam as aulas em julho, nos cursos de Licenciatura em Física, Refrigeração e Climatização e Logística, devem aguardar a finalização desse período, que segundo o novo calendário acadêmico, acontecerá em meados de novembro. Para ter acesso ao conteúdo do site e acesso à plataforma de ensino, é necessário ter uma conta do Google Gmail.

A gestão do campus Serra Talhada agradece a todos os servidores que tem se esforçado para que a retomada do ensino ocorra da maneira mais satisfatória possível, e espera que os estudantes sintam-se acolhidos e entusiasmados com a retomada das aulas no Instituto.