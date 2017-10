IFPE abre 4.076 vagas para vestibular 2018.1 em 16 campi

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) anunciou, nessa terça-feira (10), a abertura de 4.076 vagas em 65 cursos técnicos e superiores para o vestibular da primeira entrada de 2018. As inscrições começam na segunda-feira (16) e seguem até o dia 5 de novembro.

A taxa de inscrição custa R$ 30 para cursos técnicos e R$ 55 para superiores, mas há opção de isenção da taxa para candidatos com renda inferior ou igual a um salário mínimo e meio, oriundos de escolas públicas, bolsistas de escolas privadas e egressos de programas como o Mulheres Mil e o PROIFPE.

As vagas são distribuídas em 16 campi espalhados pelo estado: Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.

Entre os cursos técnicos, há vagas na modalidade integrado, para quem quer cursar ensino médio e técnico ao mesmo tempo; e na subsequente, para os que já concluíram o ensino médio. Também são ofertados cursos técnicos relacionados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), para candidatos com mais de 18 anos que não concluíram os estudos. Há ainda opções de cursos superiores na modalidade bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Metade das vagas será oferecida pelo Sistema de Cotas e reservada para candidatos oriundos da rede pública de ensino. Nos cursos de vocação agrícola, 25% das vagas de ampla concorrência serão destinadas a moradores da zona rural ou filho de agricultores.

Inscrições

Para se inscrever os candidatos devem acessar o site da Comissão de Vestibulares e Concursos (Cvest), e preencher a ficha de inscrição. No portal, também é possível emitir boleto (GRU) para o pagamento da taxa de inscrição. O pagamento deve ser feito somente nas agências do Banco do Brasil, até o dia 6 de novembro. A inscrição é gratuita para os que concorrerão às vagas dos cursos Proeja.

Quem deseja solicitar isenção da taxa de inscrição deve inscrever-se, no site da Cvest, até o dia 19 de outubro. A entrega da documentação deve ser feita no campus onde o candidato pretende concorrer à vaga até 20 deste mês. Quem for contemplado com a isenção já está automaticamente inscrito no vestibular. A lista dos candidatos isentos será divulgada no dia 25 de outubro.

As provas serão aplicadas no dia 10 de dezembro. Os candidatos aos cursos técnicos responderão a 30 questões de múltipla escolha, enquanto os candidatos à modalidade superior fará uma prova com 50 questões, além da redação. A data prevista para a divulgação do listão com o nome dos aprovados é 28 de dezembro.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 2125.1724 ou pelo email [email protected]

Cronograma

Inscrições: 16 de outubro a 05 de novembro

16 de outubro a 05 de novembro Solicitação de isenção: Até 19 de outubro

Até 19 de outubro Liberação do Cartão de inscrição: A partir de 27 de novembro

A partir de 27 de novembro Retificação do cartão de inscrição: 27 e 28 de novembro

27 e 28 de novembro Prova: 10 de dezembro

10 de dezembro Listão: 28 de dezembro

Cursos

TÉCNICOS INTEGRADOS

Alimentos (Campus Barreiros)

Agropecuária (Campi Belo Jardim, Barreiros e Vitória de Santo Antão)

Agroindústria (Campus Belo Jardim e Vitória de Santo Antão)

Edificações (Campus Caruaru, Pesqueira e Recife)

Eletrônica (Campus Recife)

Eletrotécnica (Campus Garanhuns, Recife e Pesqueira)

Eletroeletrônica (Campus Garanhuns)

Informática para Internet (Campus Belo Jardim)

Informática (Campus Afogados da Ingazeira e Garanhuns)

Química (Campus Recife)

Meio Ambiente (Campus Garanhuns)

Mecânica (Campus Recife)

Mecatrônica (Campus Caruaru)

Saneamento (Campus Afogados da Ingazeira, Recife)

Segurança do Trabalho (Campus Caruaru e Recife)

TÉCNICOS SUBSEQUENTES

Administração (Campus Paulista)

Agricultura (Campus Vitória de Santo Antão)

Agroindústria (Campi Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão)

Agropecuária (Campus Belo Jardim)

Artes Visuais (Campus Olinda)

Automação Industrial (Campus Ipojuca)

Computação Gráfica (Campus Olinda)

Construção Naval (Campus Ipojuca)

Cozinha (Campus Cabo de Santo Agostinho)

Edificações (Campus Caruaru, Pesqueira e Recife)

Eletroeletrônica (Campi Afogados da Ingazeira e Garanhuns)

Eletrônica (Campus Recife)

Eletrotécnica (Campus Pesqueira e Recife)

Enfermagem (Campus Belo Jardim)

Hospedagem (Campus Barreiros e Cabo de Santo Agostinho)

Informática (Campus Garanhuns)

Informática para Internet (Campus Belo Jardim, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes)

Instrumento Musical (Campus Barreiros)

Logística (Campus Cabo de Santo Agostinho e Igarassu)

Manutenção e Suporte em Informática (Campus Palmares e Paulista)

Mecânica (Campus Recife)

Mecatrônica (Campus Caruaru)

Meio Ambiente (Campus Cabo de Santo Agostinho e Garanhuns)

Petroquímica (Campus Ipojuca)

Qualidade (Campus Jaboatão dos Guararapes)

Química (Campus Ipojuca e Recife)

Redes de Computadores (Campus Palmares)

Refrigeração e Climatização (Campus Recife)

Saneamento (Campus Afogados da Ingazeira e Recife)

Segurança do Trabalho (Campus Abreu e Lima, Caruaru, Ipojuca e Recife)

Telecomunicações (Campus Recife)

Zootecnia (Campus Vitória de Santo Antão)

TÉCNICOS PROEJA

Qualificação em Operador de Computador (Campus Barreiros)

Refrigeração e Climatização (Campus Recife)

SUPERIORES

Bacharelado em Agronomia (Campus Vitória de Santo Antão)

Bacharelado em Enfermagem (Campus Pesqueira)

Bacharelado em Engenharia Civil (Campus Recife)

Bacharelado em Engenharia Elétrica (Campus Garanhuns e Pesqueira)

Bacharelado em Engenharia Mecânica (Campus Caruaru e Recife)

Licenciatura em Física (Campus Pesqueira)

Licenciatura em Geografia (Campus Recife)

Licenciatura em Matemática (Campus Pesqueira)

Licenciatura em Música (Campus Belo Jardim)

Licenciatura em Química (Campus Barreiros, Ipojuca e Vitória de Santo Antão)

Tecnologia em Agroecologia (Campus Barreiros)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Campus Recife)

Tecnologia em Design Gráfico (Campus Recife)

Tecnologia em Gestão Ambiental (Campus Recife)

Tecnologia em Gestão de Turismo (Campus Recife)

Tecnologia em Radiologia (Campus Recife)

Do G1