IFPE abre seleção para 650 vagas em cursos técnicos gratuitos a distância em nove polos

O Instituto Federal de de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abre, nesta segunda-feira (27), seleção para cursos técnicos gratuitos a distância para guia de turismo e hospedagem. São disponibilizadas 650 vagas em nove polos no Recife, Regão Metropolitana, Zona da Mata e Agreste. As atividades são na modalidade subsequente, voltada para quem já concluiu o Ensino Médio.

Podem se inscrever, de forma presencial, os candidatos que já concluíram o Ensino Médio, mediante a apresentação do histórico escolar. A seleção será feita a partir do coeficiente de rendimento ou da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para o curso técnico em guia de turismo, há 150 vagas no Recife, 50 no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana e 50 em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

O IFPE disponibiliza também oportunidades para o Agreste: São 100 em caruaru, 50 em Bonito, 50 em Gravatá e 50 em Bezerros.

Para o curso técnico em hospedagem, são 50 vagas em Paulista, no Grande Recife, 50 em Bezerros e 50 em Pesqueira, no Agreste. As atividades são desenvolvidas pela internet. Os encontros presenciais ocorrem aos sábados.

Datas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente em dois períodos: nesta segunda e na terça (28) para os polos Recife, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Vitória de Santo Antão. Na terça (29) e quarta (30) será avez dos polos Bezerros, Bonito, Caruaru, Pesqueira e Gravatá.

O resultado preliminar será divulgado no dia 10 de dezembro no site. A aula inaugural será no dia 22 de dezembro e as aulas regulares acontecem a partir de fevereiro de 2018

Polos de Apoio Presencial

Bezerros

Avenida Capitão Eulino de Mendonça, 200 – São Sebastião

Bonito

Avenida Joaquim Nabuco, S/N – Centro. Colégio municipal Paulo Viana de Queiroz

Cabo de Santo Agostinho

Rua Sebastião Joventino, s/n, Destilaria Central

Caruaru

Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, s/n – Distrito Industrial III

Gravatá

Avenida Joaquim Didier, 153 – Centro. EREM Devaldo Borges

Paulista

Rua Edson Borges, S/N, Aurora. Centro de Formação de Professores

Pesqueira

BR 232 – KM 208 – Prado. IFPE Pesqueira

Recife Rua Costa Sepúlveda, S/N – Engenho do Meio, Recife. EREM Diário de Pernambuco

Vitória de Santo Antão

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento

Do G1