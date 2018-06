IFPE prorroga inscrição do vestibular 2018.2 após suspender expediente na greve dos caminhoneiros

Devido à suspensão de cinco dias de expediente devido à greve dos caminhoneiros, o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) alterou o cronograma de inscrição para o vestibular 2018.2 da instituição. Com as mudanças, anunciadas nessa sexta (1º), o período de inscrição foi prorrogado até 14 de junho e o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 15 do mesmo mês.

A solicitação da isenção da taxa de inscrição, nos valores de R$ 30 para cursos técnicos e R$ 55 para cursos superiores, pode ser feita entre sábado (2) e terça (5). Para requerer a isenção, o candidato precisa ter renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e ser oriundo de escola pública ou bolsista de escola privada. Egressos dos programas Mulheres Mil e PROIFPE também têm direito.

Com a mudança no cronograma, a liberação do cartão de inscrição dos candidatos tem previsão de ocorrer no dia 21 de junho. As provas e o listão de aprovados, no entanto, não tiveram alterações e estão previstos, respectivamente, para os dias 1º e 11 de julho.

Cronograma alterado do vestibular 2018.2 do IFPE

Inscrições: até 14/06

Pagamento da taxa de inscrição: até 15/06

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 5 de junho

Entrega dos documentos comprobatórios para isenção: de 4 a 6 de junho

Liberação do cartão de inscrição: a partir de 21/06

Retificação: de 21 a 22/06

Provas: 1º/07

Listão: 11/07

Em caso de dúvida, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão de Vestibulares da instituição (CVEST), através do telefone (81) 2125-1724 ou no e-mail [email protected] O candidato também pode comparecer ao campus onde pretende concorrer. Os endereços e telefones podem ser encontrados no Manual do Candidato.

O vestibular

No segundo semestre de 2018, são ofertadas 2.585 vagas em 42 cursos técnicos e superiores. As oportunidades são para 16 campi, em cidades da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata e do Agreste do estado. São elas: Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. (G1)