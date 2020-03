IFPE Sertão abre inscrições para curso de iniciação ao canto coral, em Serra Talhada

O campus do IFPE em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está com inscrições abertas para o curso de iniciação ao canto coral. O objetivo é trabalhar a sonoridade e a expressão da voz a partir da vivência prática do canto.

O curso é voltado para quem deseja aprender sobre repertório musical e canto, é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas na sala do controle acadêmico do campus das 8h às 17h ou na Casa da Cultura de Serra Talhada, das 8h às 13h, até o dia 9 de março.

Para se inscrever, os interessados devem levar originais e cópias de CPF, identidade ou CNH, comprovante de residência e uma foto 3×4 (estudantes do campus Serra Talhada não precisam levar foto).

Estão sendo disponibilizadas duas turmas com 20 vagas cada. A primeira turma terá aulas às quintas-feiras das 9h às 12h, e a outra às sextas-feiras, das 13h às 16h. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, a seleção se dará mediante um sorteio público que ocorrerá no dia 11 de março.

As aulas terão início dia 12 de março para turma da manhã e dia 13 para a turma da tarde. Para mais detalhes sobre o curso, conteúdo e carga horária acessar o edital.