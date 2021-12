IFSertãoPE divulga editais de pré-matrícula e matrícula dos aprovados para os cursos técnicos

Foram divulgados, nesta última terça-feira (30), os editais de pré-matrícula e matrícula dos estudantes classificados no processo seletivo 2022 para ingresso nos cursos técnicos presenciais e à distância do IFSertãoPE. O edital nº 50/2021, direcionado aos cursos Médio Integrado e Proeja, estabelece o período de 1º a 17 de dezembro para a pré-matrícula on-line. Já o edital nº 53/2021, voltado para os cursos Subsequentes, define a matrícula on-line e presencial a partir do dia 17 de janeiro de 2022.

É muito importante que os estudantes selecionados leiam atentamente o edital. Para realizar a pré-matrícula, o candidato classsificado para os cursos técnicos de nível médio referentes aos editais 32/2021 e 34/2021 deverá preencher, nas datas estabelecidas, o formulário online do seu respectivo campus e anexar todos os documentos exigidos para matrícula.

Procedimento semelhante deve ser feito para os classificados nos cursos técnicos de nível médio referentes ao edital 33/2021. Alguns campi, como Petrolina Zona Rural, Floresta, Santa Maria e Serra Talhada, definiram um cronograma de matrículas on-line, enquanto outros, como Petrolina, Salgueiro e Ouricuri, estabeleceram que a matrícula será presencial.

Clique aqui para acessar o edital de matrícula das modalidades “Médio Integrado” (Edital n.º 32/2021) e “Proeja e Proeja FIC” (Edital n.º 34/2021).

Clique aqui para acessar o edital de matrícula da modalidade “Subsequente ao Ensino Médio” (Edital n.º 33/2021).

Do Nayn Neto