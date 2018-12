Igreja Católica é alvo de vandalismo em comunidade indígena no Sertão de PE

Uma Igreja Católica foi alvo de vandalismo em uma comunidade indígena Pankararu em Jatobá, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu no sábado (8), mas as informações só foram confirmadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10).

De acordo com a PM, os criminosos arrombaram a porta da igreja, destruíram as janelas e alguns objetos, e atearam fogo no forro de PVC. Até o momento da publicação desta matéria, ninguém foi preso pelo crime. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)