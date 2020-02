IMIP: processo seletivo tem salários de mais de R$ 16 mil

Começaram na segunda-feira (03) as inscrições para um processo seletivo para nível superior do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). As vagas são para médico, farmacêutico, psicólogo e enfermeiro.

Os profissionais irão atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Pernambuco, no município mais próximo da comunidade onde o atendimento será prestado. Os salários vão até R$ 16.543,78 e a jornada é de 40h semanais.

O contrato prevê um período de experiência de 45 dias e poderá ser renovado por um prazo de igual período. A extensão do contrato irá atender o tempo necessário pelo contratante. Os cargos serão disponibilizados de acordo com a necessidade do IMIP. Todos os aprovados irão integrar o cadastro reserva.

As inscrições seguem até as 17h da próxima quarta-feira (12). Não é preciso pagar taxa de inscrição. Os interessados devem enviar um e-mail para o endereço eletrônico [email protected]. No assunto do e-mail devem constar o nome do candidato e o cargo pretendido.

A mensagem deve conter a ficha de inscrição preenchida (disponível no Anexo I do edital) junto ao currículo, no modelo constante no anexo II do edital. Todos os documentos e anexos devem estar obrigatoriamente assinados, em arquivo único e formato PDF. A seleção será realizada através de avaliação curricular e entrevista.

Veja os salários:

Médico: R$ 16.543,78

Psicólogo: R$ 6.617,51

Farmacêutico: R$ 6.617,51

Enfermeiro: R$ 7.808,66

Confira o edital completo