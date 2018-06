A inauguração do Aeroporto de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está prevista para acontecer em setembro deste ano. A expectativa é de que um voo teste seja realizado no dia 12 de julho, data de abertura da ExpoSerra.

Veja na reportagem de Orlando Santos, no “Por Dentro”, da TV Jornal Interior:



Da TV Jornal