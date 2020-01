Um incêndio assustou o público que assistia ao show do cantor Gustavo Lima na quinta-feira (23) durante o Festival de Janeiro, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. Os fogos de artifício utilizados no show queimaram uma lona de cobertura da estrutura do palco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os brigadistas civis que estavam no festival controlaram o fogo com extintores de incêndio. Ninguém ficou ferido. (G1)