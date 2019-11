Incêndio destrói loja de roupas no Centro de Garanhuns

Um incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (26) na rua Melo Peixoto, no Centro de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu uma loja de roupas.

Segundo pessoas que passavam pelo local, o incêndio começou por volta das 7h30. As chamas ainda atingiram outro estabelecimento comercial, mas foram controladas. No vídeo acima, é possível ver grandes chamas na loja.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio na loja de roupas não teve vítimas e também foi controlado. A causa do fogo é desconhecida. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. (G1)