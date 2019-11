Incêndio dura mais de 24 horas na zona rural de Floresta

Um incêndio de grandes proporções está acontecendo há mais de 24 horas na zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na tarde da segunda-feira (4). Nessa terça (5), as chamas já chegaram próximas da Segunda Estação de Bombeamento da Transposição do Rio São Francisco.

Conforme os bombeiros, ainda não se sabe como o incêndio iniciou, mas por causa do calor intenso e a vegetação seca, o fogo está se espalhando com facilidade.

Além do Corpo de Bombeiros, estão atuando no combate ao fogo a Defesa Civil e a Brigada de incêndio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).