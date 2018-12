Incêndio é registrado em escola de aldeia indígena no Sertão de PE

Um incêndio foi registrado em uma escola na madrugada da quarta-feira (26) na zona rural de Jatobá, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na Aldeia Caldeirão, do Povo Pankararu. Moradores informaram que acordaram com o cheiro de queimado e quando foram verificar viram as chamas na Escola Estadual Indígena José Luciano.

Através de nota, a Secretaria de Educação do Estado (SEE) lamenta o ocorrido na Escola Estadual Indígena José Luciano, localizada na Aldeia Caldeirão, do Povo Pankararu, na Zona Rural de Jatobá, e informa que a Gerência Regional de Educação Submédio São Francisco enviou uma equipe na manhã desta quarta (26) para avaliar a situação da unidade e tomar as medidas cabíveis. A pasta afirma ainda que um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela polícia.

Ainda de acordo com a polícia, a população tentou apagar as chamas, que atingiram um depósito e uma sala onde funcionava a creche. Muitos materiais didáticos foram queimados e ninguém ficou ferido.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que acredita que incêndio tenha sido criminoso. (G1)