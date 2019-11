Incêndio é registrado em restaurante no Centro de Caruaru

Um incêndio foi registrado em um restaurante no Centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa sexta-feira (29). Segundo testemunhas, o fogo começou quando clientes estavam almoçando no local. As chamas avançaram rapidamente e todos que estavam no restaurante saíram sem ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu mesas, cadeiras e chegou a derreter o material que tinha no teto do estabelecimento.Os bombeiros controlaram o fogo. A causa do incêndio será investigada. (G1)