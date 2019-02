Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo deixa dez mortos

Um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, que fica no bairro da Vargem Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou dez mortos e três feridos na madrugada desta sexta-feira (8). O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 4h30 (horário do Recife) e ainda não tem informação sobre os nomes das vítimas.

As chamas atingiram a ala mais velha do CT do Flamengo, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. Os feridos foram levados para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, um deles em estado grave, o jovem Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, que entrou em cirurgia. Os outros dois encaminhados são Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14, que é natural de Fortaleza (CE).

A maior parte dos meninos que pernoitaram no CT nesta noite era de fora do Rio de Janeiro, uma vez que o treino desta sexta fora cancelado e os atletas do estado carioca foram liberados para casa.

O Ninho do Urubu havia ficado sem energia e sem telefone após a queda de uma árvore sobre a fiação do entorno, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio nos últimos dias. Cogita-se que uma vela possa ter dado início às chamas. Mas as causas, de fato, só serão confirmadas após perícia da Polícia Civil.

Em nota, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou o cancelamento do Fla-Flu que aconteceria neste final de semana, pelo Campeonato Carioca. Já o governo do Rio adiantou que decretará luto oficial de três dias em homenagem às vítimas e seus familiares.

Entre as mortes confirmadas estão:

Goleiro das categorias de base do Flamengo. Em abril, ele postou uma foto nas redes sociais de uma conquista com o clube. Arthur Vinicius: morava com a família em Volta Redonda e completaria 15 anos no sábado (9). A família foi avisada e está a caminho do Rio, segundo informações da TV Rio Sul. Ele faria 15 anos neste sábado (9).