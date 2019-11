Incêndios voltam a atingir áreas da zona rural de Floresta

Áreas da zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco, voltaram a ser atingidas por um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Petrolândia, nessa quinta-feira (7) foi recebida a informação de que surgiu um outro foco em uma região de difícil acesso, no Sítio Pau Oco.

Ainda segundo os bombeiros, as equipes já estão mobilizadas para conter as chamas e o combate é feito de maneira rudimentar por causa da distância da localidade. A temperatura, o vento e o clima atrapalham que os incêndios sejam completamente controlados.

O Estado e os municípios estão dando apoio para controlar os incêndios na região, de acordo com informações dos bombeiros. Voluntários estão sendo solicitados.

As chamas começaram na última segunda-feira (4) e tomaram grandes dimensões. Bombeiros de Petrolândia, Garanhuns, Caruaru, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, além do Ibama, Exército Brasileiro e voluntários trabalham para combater os focos.

As chamas atingiram áreas como o Sítio Crispin,que fica próximo ao canal da Transposição do Rio São Francisco. O incêndio foi controlado, mas um novo foco foi encontrado.

