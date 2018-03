Inconformado com o fim do namoro, adolescente ateia fogo na casa da ex no Sertão de Pernambuco

Um adolescente de 16 anos é o principal suspeito de atear fogo na casa de uma jovem de 20 anos na cidade de Tabira, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava indignado devido ao fim do relacionamento com a moça.

O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (15) na Zona Rural de Tabira. De acordo com o 23º Batalhão de Polícia Militar, a jovem teve a casa incendiada pelo ex-namorado que não aceita o fim do namoro. No incêndio, a jovem perdeu móveis da residência, eletrodomésticos, roupas, além de R$ 600,00 em espécie.

Procura pelo suspeito

Ao chegar no local, a Polícia Militar fez buscas pelo adolescente, mas não o encontrou. O pai do rapaz, um agricultor de 45 anos foi levado até a delegacia da cidade e se responsabilizou pelo prejuízo causado pelo filho.

Via Jornal do Comércio