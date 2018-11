Incra aprova proposta de destinação de imóvel rural para assentar cinco unidades agrícolas familiares no Sertão de PE

A superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Médio São Francisco aprovou a proposta de destinação de um imóvel rural para assentar cinco unidades agrícolas familiares em Tacaratu, no Sertão de Pernambuco. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (29).

O imóvel denominado “Baixa do Icó” tem uma área de mais de 81 hectares. A aprovação da proposta visa criar cinco unidades agrícolas familiares, tendo como base o Laudo Agronômico de Fiscalização (LAF).

De acordo com a publicação do DOU, o próximo passo é “providenciar a comunicação à prefeitura municipal a criação deste Projeto de Assentamento para inclusão das famílias no Cadastro Único para programas Sociais (CadÚnico)”. (G1)