Inep divulga dados sobre inscritos no Enem este ano em Pernambuco

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A Assessoria de Comunicação do instituto disponibilizou o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. Os dados informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio.

A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 275.327 são do estado de Pernambuco. Cerca de 58,9% dos participantes inscritos em Pernambuco são mulheres. A maior parte das pessoas tem de 21 a 30 anos (26%), seguido por adolescentes com 17 anos (16,8%). Dos inscritos, já concluíram o ensino médio 59,9%, e 26,6% estão cursando o último ano. A cidade de Caruaru, no agreste pernambucano, concentra 4,7% dos participantes de todo o estado.

Outras informações gerais sobre o exame, como detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.

Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, as provas já estão prontas e se encontram na gráfica para diagramação e impressão. O exame será realizado em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro deste ano.

Do NE Interior