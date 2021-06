Infarto fulminante mata prefeito de Lajedo

O ex-deputado estadual e prefeito de Lajedo, Adelmo Duarte (PSD), morreu há pouco de infarto fulminante. Socorrido, já chegou sem vida à unidade de saúde da cidade. Ele atendia em seu escritório quando sentiu o mal estar.

Adelmo Duarte Ribeiro tinha 70 anos e foi eleito para o cargo ao receber 49,04% dos votos válidos, um total de 11.600 votos, no pleito e 2020. Ele havia batido Antonio João Dourado (PSB) , com 47,60%, seguido por Cícero Manoel da Silva Santos (PTC), 3,36%.

Com sua morte, quem assume a prefeitura é o comerciante Erivaldo Chagas, do DEM, de 58 anos. A cidade está consternada com a morte, diante da forma. O gestor não tinha comorbidade aparente e gozava de boa saúde, apesar dos 70 anos.

Do Nill Júnior