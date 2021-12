Ingressos da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém serão vendidos pelo site a partir de quarta-feira

Quem planeja levar a família ou organizar uma excursão para marcar presença na retomada das apresentações da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém já poderá adquirir as entradas a partir no próximo dia 15 de dezembro pelo site oficial www.novajerusalem.com.br.

Os ingressos custam R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia-entrada. Nas compras feitas pelo site, o valor das entradas poderá ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de créditos, com juros da operadora.

Pela primeira vez, nas compras antecipadas pela internet, os ingressos serão digitais, dessa forma, nas aquisições feitas pelo site, o público não receberá um cartão magnético. O voucher do ingresso digital poderá ser apresentado na portaria impresso em papel ou na tela do celular no momento do acesso ao teatro.

Na compra online, pelo site, o espectador escolhe o dia do espetáculo, efetua a sua compra e recebe o código em seu e-mail, que será lido pelas catracas de acesso ao evento na portaria de acesso da cidade teatro de Nova Jerusalém.

A partir de janeiro, as entradas também poderão ser adquiridas nos pontos de vendas oficiais. Nos estandes em shoppings, a partir de 1º de março. Nesse caso, o cliente comprará seus ingressos para o dia desejado, o atendente fará o seu bloqueio e o cliente receberá a informação do seu código do ingresso digital por e-mail. O procedimento de acesso será o mesmo da compra online.

Os pontos de venda avançados estarão instalados nos seguintes locais: Em Campina Grande, no Restaurante Manoel da Carne de Sol. Em Caruaru, nos estandes da Fábrica da Moda, Polo Caruaru, Caruaru Shopping, Shopping Difusora, Lojas CVC, Lojas MC Rosal. Em João Pessoa, na Luck Receptivo do Hotel Tambaú, Hotel Hardmann, Mangabeira. Em Santa Cruz do Capibaribe, na Mc Rosal e na Transbraz Viagens e Turismo. Em São José do Egito, na Transbraz Viagens e Turismo. No Recife na Luck Viagens, Lojas CVC, Lojas Europa Câmbio. Em Aracaju na Ótica Diniz, Lojas Imaginarium.

Os ingressos físicos (cartões magnéticos) serão disponibilizados apenas para quem adquirir entradas nas bilheterias da Nova Jerusalém durante a temporada.

A temporada 2022 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém será realizada de 9 a 16 de abril.

A temporada de retomada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém , terá no elenco os artistas convidados , Gabriel Braga Nunes (Jesus), Christine Fernandes (Maria), Luciano Szafir (Herodes), Sérgio Marone (Pilatos) e a influenciadora digital Thaynara OG (Herodíades).

No próximo final de semana Gabriel Braga Nunes e Luciano Szafir chegarão à Nova Jerusalém para participar das gravações de cenas adicionais para os filmes promocionais do espetáculo que haviam sido produzidos há dois anos com os demais artistas para a temporada 2020. Nunes chega na sexta-feira e Szafir na segunda.

Ao longo de 53 anos de história, a Paixão de Cristo já foi assistida por cerca de 4 , 5 milhões de pessoas vindas de várias partes do mundo.

A maior parte do público vai ao município do Brejo da Madre de Deus para assistir os espetáculos de ônibus de turismo e vans, que é a forma mais fácil e cômoda. Esses serviços de traslados têm preços variados e podem ser encontrados facilmente nas agências de turismo , ou pela internet.

Existem também iniciativas independentes de grupos de amigos, igrejas, clubes e associações, que formam caravanas para assistir ao espetáculo. Muitas pessoas também preferem ir de automóvel.

A estrada que liga a cidade-teatro à capital pernambucana, Recife, e ao município de Caruaru é duplicada na maior parte do trajeto, oferecendo conforto e segurança para os viajantes.

Além disso, os turistas de qualquer parte do Brasil, que optarem por pacotes de hospedagem no Recife/PE, em Caruaru/PE ou na paradisíaca praia de Porto de Galinhas/PE, podem adquirir o passeio, para assistir ao espetáculo, oferecido pela Luck Viagens (81 3366-6222/ www.luckviagens.com.br), pelas lojas da CVC em todo Brasil e outras agências de viagens.

O pacote inclui transporte de ida e volta em ônibus especial para turismo, guia turístico e parada na famosa feira de Caruaru para conhecer o artesanato regional e saborear uma deliciosa comida regional.

No Recife/PE, o ônibus sai de local pré-definido pela agência de turismo tá tu e, em Porto de Galinhas/PE, o turista tem acesso ao transporte nos hotéis e pousadas.