Iniciado curso de formação para 541 futuros soldados da Polícia Militar

Mais 541 futuros soldados da Polícia Militar de Pernambuco iniciaram o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP PM) nesta quarta-feira (29.12).

A aula inaugural aconteceu no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda, e contou com a participação do governador Paulo Câmara.

A terceira e última turma do concurso realizado em 2018 deve concluir o curso no primeiro semestre de 2022, com os alunos já atuando na segurança pública do Estado em seguida.

Desde a primeira turma, já são aproximadamente 2,5 mil convocados e o CFHP corresponde à última fase do certame, na qual os candidatos deverão cumprir 1.074 horas-aula de 46 disciplinas.

“Eu não tenho dúvidas de que, ao longo desse período de formação, os senhores e as senhoras vão estar prontos para vestir essa farda tão honrada e respeitada”, destacou o governador, se dirigindo aos futuros soldados presentes.

Além do governador e do secretário de Defesa Social, também estiveram presentes na cerimônia o secretário executivo da pasta, delegado Rinaldo de Souza; o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Roberto Santana; o chefe da Casa Militar, coronel Carlos José; o chefe da Polícia Civil, delegado Nehemias Falcão; a gerente geral de Polícia Científica, Sandra Santos; o defensor público-geral de Pernambuco, José Fabrício Lima; o chefe do Estado Maior Geral, coronel Gadelha; o gerente geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária, coronel Torres; e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros. Do NIll Júnior