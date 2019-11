Início da semana em Pernambuco não deve ter chuva segundo a Apac

Mais uma semana se iniciando e a previsão do tempo desta segunda-feira (4) é de tempo sem chuva para todo o Estado. A previsão do tempo para a Região Metropolitana é de céu nublado a claro. A temperatura mínima é de 23° C e a máxima é de 30° C.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), no Agreste, a temperatura máxima alcança os 35° C. O Sertão de Pernambuco e São Francisco recebe a temperatura mais quente de Pernambuco, com 37° C.

A menor temperatura do Estado está prevista para acontecer no Sertão de Pernambuco, com apenas 16 ° C.

Confira a previsão completa:



Região Metropolitana

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 23º

Mata Norte

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 20º

Mata Sul

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 20º

Agreste

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 17º

Sertão de Pernambuco

Céu claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 37º Mínima: 16º

Sertão de São Francisco

Céu claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 37º Mínima: 18º

Da Folha de PE