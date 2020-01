Inmet emite novo aviso de chuva forte no Sertão de Pernambuco

As fortes chuvas devem continuar até a manhã desta quinta-feira (9) no Sertão Pernambucano, de acordo com um aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com informações, chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia são esperadas.

Segundo o alerta do Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica e alagamentos. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as cidades que registraram uma quantidade maior de chuva foram Dormentes, Lagoa Grande e Itapetim, com 35, 28 e 22 milímetros respectivamente.

A previsão do tempo para esta quinta-feira no Sertão do estado, segundo a APAC, é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada durante a tarde e a noite.

Do NE10 Interior