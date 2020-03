Inmet renova alerta e deve chover forte até esta terça em Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta segunda-feira (30) alerta de chuvas fortes para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. Segundo a previsão, válida até pelo menos a manhã desta terça-feira (31), pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, valores considerados altos.

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas de tais riscos. Em situações de emergências, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil do seu município. O aviso também cobre regiões da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) havia emitido nesse domingo (29) um alerta com a possibilidade de chuvas fortes no Estado. Nas 24 horas contadas até as 10h desta segunda-feira, a cidade de Águas Belas, no Agreste, contabilizou o maior índice de precipitação, com 69,40 mm. Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, registrou 67,95 mm; e a cidade de Jaqueira, na Zona da Mata Sul, teve 65,90 mm. Na Região Metropolitana do Recife, choveu mais em Abreu e Lima, com 23,13 milímetros.

Veja onde mais choveu:

– Águas Belas (Agreste) – 69,40 mm

– Santa Cruz do Capibaribe (Agreste) – 67,95 mm

– Jaqueira (Mata Sul) – 65,90 mm

– Palmares (Mata Sul) – 61,95 mm

– Caruaru (Agreste) – 55,61 mm

– Camocim de São Félix (Agreste) – 52,07 mm

– Pedra (Agreste) – 46,77 mm

– Correntes (Agreste) – 44,88 mm

– Quipapá (Mata Sul) – 41,52 mm

– Bonito (Agreste) – 37,83 mm

Da Folha de PE