Inquérito civil é aberto para investigar contaminação de pescados em áreas atingidas pelo óleo em Pernambuco

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu um inquérito civil para investigar a se houve contaminação de peixes, moluscos, mariscos e crustáceos em áreas atingidas pelas manchas de óleo que provocaram desastre ambiental no litoral. O MPPE também pediu aos governos federal e estadual a realização de análises de animais marinhos e deu um prazo de dez dias úteis para receber os resultados.

Os promotores solicitaram as análises a três órgãos, sendo dois estaduais e um federal. São eles: Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O MPPE pediu que seja analisado se os frutos do mar foram afetados por hidrocarbonetos que fazem parte da composição do óleo. Os promotores solicitaram, ainda, os laudos de análises feitas posteriormente à chegada das manchas.

A ação foi instaurada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Assinada em 7 de novembro pelos promotores Liliane da Fonseca e Solon Ivo da Silva Filho, a portaria saiu no Diário oficial do MPPE na terça-feira (12).

No texto, publicado no site do Ministério públicos, os promotores justificam que a medida foi tomada diante do “receio da população em consumir frutos do mar e do prejuízo que as comunidades pesqueiras têm tido por causa do óleo que atingiu o litoral.”

Em Pernambuco, as manchas de óleo atingiram 47 praias e oito rios e estuários de 13 municípios, em outubro. Mais de 1.500 toneladas da substância foram removidas em uma operação que contou com integrantes do governos federal e estadual, além de voluntários.

No dia 8 de novembro, o governo pernambucano anunciou a liberação para o banho em 16 praias do litoral pernambucano que foram atingidas pelas manchas de óleo. O anúncio foi feito a partir da análise de amostras feita pela Agência de Meio Ambiente (CPRH). (G1)