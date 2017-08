Inscrição para concurso do TJPE com 109 vagas é prorrogada até 31 de agosto

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) prorrogou o prazo de inscrição para o concurso público com 109 vagas distribuídas em 15 polos do estado, que seria encerrado nesta quinta-feira (24). Até o dia 31 de agosto, ainda é possível se inscrever no certame pela internet. A prorrogação foi motivada por pedidos de candidatos que têm acesso à remuneração apenas no final do mês.

Para os cargos de nível médio, o valor da inscrição é R$ 55 e, para os de nível superior, a taxa é de R$ 63. Com a mudança, o pagamento do boleto deve ser efetuado até 1º de setembro em qualquer agência bancária. A decisão foi publicada na página 14 da edição 155/2017 do Diário de Justiça eletrônico (DJe).

Apesar da prorrogação da inscrição, as provas continuam previstas para 15 de outubro. Com caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva de múltipla escolha terá 50 questões, sendo uma metade sobre conhecimentos gerais – língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação – e a outra sobre conhecimentos específicos de acordo com a área desejada. A duração será de quatro horas. O candidato que não obtiver 60% do total de pontos será eliminado.

Vagas

Das 109 vagas oferecidas, 60 são para técnicos de nível médio e 49 para analistas de nível superior, além de cadastro de reserva. Desse total, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para negros, respeitando-se as condições previstas no edital. Os salários variam de R$ 4.222,45 (médio) a R$ 5.502,12 (superior).

O concurso abrange funções para quem possui diplomas de ensino médio ou médio técnico em Informática, Rede de Computadores, Manutenção e Suporte em Informática, Sistemas de Computação, Telecomunicações ou Sistema de Transmissão. Para ensino superior, as oportunidades são para áreas diversas e nas especificas de Direito, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Contabilidade, Informática e engenharias Física ou Mecânica com pós-graduação na área de Informática.

