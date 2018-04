Inscrições estão abertas para 260 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional em Pernambuco

Começou nessa segunda-feira (9) as inscrições para cursos gratuitos do Programa Novos Talentos e do Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor Individual e Autônomo (Ideia). O governo de Pernambuco oferece 260 vagas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana. Há oportunidades em Águas Belas, Caruaru e Cupira, no Agreste.

Os candidatos têm até o dia 13 de abril para se inscrever. O cadastramento deve ser feito pelo site da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco (Sempetq). As aulas ficarão a cargo do Senai.

Os cursos foram desenvolvidos para capacitar os profissionais para fazer consertos e manutenção de equipamentos. Por isso, os programas terão foco em mecânica de motocicleta, consertos de máquinas de costura, refrigeradores, bebedouros e freezers.

Foram abertas, ainda, oportunidades para capacitação de mecânicos de veículos. Entre as especialidades estão freios, suspensão, eletricidade e direção.

Outra opção é a capacitação na área de alimentação. Está previsto curso de panificação. Há vagas também para treinamento em vendas de automóveis.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3184-7877/ 3184-7867 ou 3183-7232.

Confira as vagas e locais dos cursos

Águas Belas

Curso: Manutenção Mecânica de Motocicleta

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 16 de abril.

Carga horária: 100h.

Turno: uma turma à tarde e outra à noite.

Vagas: 60.

Caruaru

Curso: Gestão de Estoque

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 23 de abril.

Carga horária: 32h.

Turno: Noite.

Vagas: 25

Cupira

Curso: Manutenção de máquina de costura industrial

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 23 de abril.

Carga horária: 120h.

Turno: Uma turma pela manhã e outra à tarde.

Vagas: 50.

Jaboatão dos Guararapes

Curso: Manutenção de refrigeradores, freezers e bebedouros convencionais

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 25 de abril.

Carga horária: 60h.

Turno: Duas turmas à tarde.

Vagas: 50. Paulista Curso: Panificação

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 23 de abril.

Carga horária: 100h.

Turno: Manhã.

Vagas: 25. Recife Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 2 de maio.

Carga horária: 164h.

Turno: Tarde

Vagas: 25

Eletricista de Automóveis

Inscrições: 9 a 13 de abril.

Início das aulas: 2 de maio.

Carga horária: 200h.

Turno: Tarde

Vagas: 25 Os projetos O Projeto Ideia Desenvolve ações de fomento ao empreendedorismo, gerando oportunidades para os trabalhadores autônomos, Microempreendedores Individuais (MEI), Empreendedores Informais e em potencial. Os alunos recebem capacitação profissional e orientação empresarial para aperfeiçoar os negócios.

O Novos Talentos, criado em 2011, promove cursos gratuitos de qualificação profissional nas diversas áreas da indústria, construção civil, comércio e serviços. São cursos de qualificação profissional e cursos técnicos. (G1)