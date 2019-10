Inscrições para casamento coletivo em Salgueiro terminam nesta quinta-feira (10)

Moradores de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, que desejam oficializar a união, têm até a quinta-feira (10) para se inscrever no casamento coletivo que será realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). As inscrições podem ser feitas das 8h às 14h, no Cartório de Registro Civil de Salgueiro, Cartórios de Registro Civil de Vasques e Cartório de Registro Civil Conceição das Crioulas.

Os interessados em participar devem apresentar cópias de identidade, CPF, certidão de nascimento original e os mesmos documentos de duas testemunhas. Os divorciados precisam apresentar também o documento original do registro do divórcio, e as cópias da sentença do divórcio.

Após a entrega dos documentos, os noivos vão receber um encaminhamento para o cartório, onde deverão comparecer com os mesmos documentos no dia marcado acompanhados das testemunhas. Para se inscrever é necessário que, pelo menos, um dos noivos apresente comprovante de residência confirmando que é morador da respectiva localidade.

A cerimônia será realizada no dia 5 de novembro, no Clube ASC de Salgueiro, que fica na Rua Otávio Leitinho, 180, Santo Antônio.