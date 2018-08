Inscrições para concurso da Câmara de Serra Talhada encerram nesta quinta-feira (30)

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, encerram nesta quinta-feira (30). O concurso oferece 16 vagas para os cargos de agente administrativo, agente de controle interno, auxiliar de serviços gerais, digitador, motorista, procurador jurídico, telefonista e vigilante.

Os salários variam de R$ 950,30 (auxiliar de serviços gerais e vigilante) a R$ 4.206,33 (agente de controle interno). As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora do certame, o Instituto de Administração e Tecnologia (ADM&TEC). A taxa de inscrição tem o valor de R$ 80 para nível fundamental; R$ 90 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de setembro. O edital do concurso está disponível no site.