Inscrições para concurso da Compesa terminam na próxima segunda-feira (04). Há vagas para Serra Talhada

As inscrições para o novo concurso público da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) se encerram na próxima segunda-feira, dia 4 de junho. Os interessados podem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde também está disponível o edital do certame. Foram disponibilizadas 63 vagas para os níveis médio, médio técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.442,36 a R$ 6.743,28.

Dia 6 de junho é o prazo limite para pagamento do boleto referente à inscrição. A taxa custa R$ 69,00 para nível médio e médio técnico, R$ 79,00 para Analista de Gestão e R$ 89,00 para Analista de Saneamento. O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção já está publicado no site da FGV.

Das 63 vagas, 24 são para nível superior, sendo nove para Analista de Gestão e 15 para Analista de Saneamento. Para concorrer a uma das oportunidades de Analista de Saneamento é preciso ter formação nas engenharias Elétrica com habilitação em Eletrônica; e Elétrica com habilitação em Eletrotécnica, Química, Civil e Cartográfica. Os que desejam entrar para o cargo de Analista de Gestão devem ser formados em Administração, Ciência da Computação ou Sistema da Informação e Enfermagem com especialização em Enfermagem do Trabalho.