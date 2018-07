Inscrições para concursos da PM e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco terminam amanhã (08)

Termina no domingo (8) o prazo de inscrição do concurso para oficial da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). São oferecidas 80 vagas para as duas corporações, com salários iniciais de R$ 9.007,56.

Após preencher a ficha de informações pessoais e confirmar a inscrição, é gerado um boleto bancário com taxa de pagamento obrigatório, no valor de R$ 150. O documento pode ser pago em casas lotéricas ou qualquer instituição bancária, até a terça-feira (10).

As vagas são divididas em 60 para oficial da PMPE, sendo três reservadas para pessoas com deficiência, e 20 para oficial do CBMPE, com reserva de uma vaga para pessoas com deficiência.

Provas

A primeira etapa do concurso é formada por provas objetiva e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório, a serem realizadas no dia 12 de agosto, no Recife e Região Metropolitana. A prova escrita é formada por 70 questões objetivas de múltipla escolha e uma discursiva, em formato de redação dissertativa.

Para os candidatos ao cargo de oficial da PM, a prova é dividida em dois blocos temáticos, sendo 30 questões de linguagens, códigos, estatísticas e suas tecnologias, e 40 questões de conhecimentos jurídicos, além da redação.

Já para o cargo de oficial dos Bombeiros, a prova é dividida em quatro blocos temáticos, com 15 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, 15 questões de matemática e suas tecnologias, 20 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e 20 questões de conhecimentos jurídicos e legislação específica, além da redação.

Após o resultado das prova, são selecionados 360 candidatos para a PM e 120 para os Bombeiros, que passarão por exames médicos, de aptidão física e psicológicos, todos de caráter eliminatório.

Para a segunda etapa, serão convocados os 60 candidatos para a PM e 20 para os Bombeiros. Eles passarão por um período de um ano no Curso de Formação de Oficiais PM/BM, que acontece no município de Paudalho, Zona da Mata de Pernambuco. Durante esse período, os alunos recebem bolsa auxílio no valor de R$ 2,2 mil. Esta etapa também é de caráter eliminatório.

A convocação dos candidatos para o curso de foramação sairá no Diário Oficial do Estado e no site da IUAPE. Após a conclusão do curso, os oficiais se formam como Segundo-Tenente das respectivas corporações.

Requisitos

Para ambas as corporações, os candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 28 anos, possuir altura mínima de 1,65 para homens e 1,60 para mulheres, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação com, no mínimo, categoria B.

Para se candidatar ao cargo de oficial da PM é preciso possuir, na data da posse, curso superior em direito completo. Já para o cargo de oficial dos Bombeiros, é necessário ter concluído graduação em qualquer área de atuação, na data da posse.

Os candidatos devem, ainda, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (se amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses), estar em dia com as obrigações eleitorais e, para os homens, com obrigações militares.

O candidato não pode ter antecedentes criminais, estar em gozo de seus direitos civis e políticos, ter conduta civil compatível com o cargo militar estadual, não acumular cargos, empregos ou funções públicas, e ter aptidão para a carreira militar do Estado.

Para isso, deve se submeter a exames de habilidades e conhecimentos, médicos, de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e o curso de formação profissional.

Soldado

Há um outro concurso com inscrições abertas, para praças da Polícia Militar de Pernambuco. Os interessados devem se inscrever pelo site da IAUPE até o dia 16 de julho. A taxa de inscrição no valor de R$ 135 deve ser paga até o dia 18 de julho.

Entre os requisitos para participar do certame, estão a idade mínima de 18 anos, a escolaridade mínima de ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação com, no mínimo, categoria B. A remuneração inicial para soldados da PM é de R$ 2.819,88. (G1)