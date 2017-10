Inscrições para contratação de professores do IF Sertão-PE seguem até amanhã (04). Há vagas para Serra Talhada

As inscrições on-line para o processo seletivo que contratará 18 professores substitutos para o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) seguem até o dia 04 de outubro. A seleção é regida pelo edital nº 53/2017 e as vagas estão distribuídas entre os sete campi do Instituto (Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista). A remuneração varia de acordo com a titulação do candidato, podendo chegar a R$ 4.241,05 (para candidatos com mestrado).

Para Floresta as vagas são para as áreas de Administração (1), Espanhol (1), Pedagogia (1) e Zootecnia (1). A previsão de contratação para os profissionais de Administração, Espanhol e Zootecnia é fevereiro de 2018, já o profissional aprovado para a área de Pedagogia tem contratação imediata prevista.

O tempo de duração do contrato é específico para cada vaga, e pode ser consultado no edital. Para os demais campi do IF Sertão-PE há ainda oportunidades disponíveis para as áreas de Filosofia, Informática, Matemática, Música, Psicologia, Física, Viticultura e Enologia, Biologia, Tecnologia de Alimentos e Inglês. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição (clique aqui) , pagar a taxa, no valor de R$ 60, e entregar presencialmente a documentação necessária (constante no edital) no setor de Gestão de Pessoas do campus escolhido.

O Processo Seletivo constará das modalidades de Provas de Desempenho Didático, que serão realizadas nos dias 10 e 11 de outubro, no campus da vaga desejada, e avaliação dos Títulos, entre o período de 13 e 16 de outubro. O resultado parcial está previsto para o dia 17 de outubro. Informações mais detalhadas, como requisitos para inscrição, isenção de taxa de inscrição, quadro de vagas, cronograma e endereço dos campi deverão ser consultadas no edital que rege a seleção.

Acesse aqui o edital nº 53/2017.