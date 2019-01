Inscrições para contratação de professores substitutos no IF Sertão-PE terminam amanhã (17). Há vagas para Serra Talhada

Seguem abertas até essa quinta-feira, 17, as inscrições para a contratação de professores substitutos pelo IF Sertão-PE, através da Seleção Simplificada regida pelo Edital n° 61/2018. O Instituto oportuniza 13 vagas distribuídas entre os campi Petrolina Zona Rural, Floresta, Ouricuri, Serra Talhada e Salgueiro.

No Campus Salgueiro são ofertadas três vagas para as áreas de Física, Língua Portuguesa e Tecnologia em Alimentos. A remuneração varia conforme a titulação do candidato, podendo chegar a R$ 4.272,99.

Os candidatos precisam pagar uma taxa no valor de R$ 20 para confirmar a inscrição. O pagamento deve ser feito em qualquer agência bancária por intermédio de GRU (Guia de Recolhimento da União).