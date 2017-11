Inscrições para curso de Língua Espanhola terminam nesta quarta-feira (08) em Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abriu ontem (6) as inscrições do edital nº 18/ 2017 para preenchimento de vagas no Curso Básico de Língua Espanhola oferecido na modalidade Formação Inicial e Continuada – FIC.

São oferecidas 16 vagas divididas em duas turmas para quem está cursando ou já concluiu o Ensino Médio. As inscrições serão realizadas entre os dias 06 e 08 de novembro, das 8h às 12h e de 13h às 17h e das 19h às 21h, na sala de assistência ao educando do campus ou pela internet.

O candidato deverá optar por uma das duas turmas. A primeira terá aulas no turno da tarde e a segunda no período noturno, ambas começarão no dia 14 de novembro, porém as demais serão realizadas sempre às quartas-feiras.

A seleção dos candidatos se dará através de sorteio. A divulgação do resultado está prevista para esta sexta-feira (10). Quem optar pela turma da tarde deve se inscrever aqui e para os que desejam realizar o curso à noite, através deste link.

Confira o edital nº 18/2017 aqui.