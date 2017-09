Inscrições para cursos gratuitos no IFPE seguem até hoje (29)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) está com inscrições abertas até esta sexta-feira (29) para cursos gratuitos de extensão. No Campus Olinda, são oferecidas 20 vagas para o curso de Teoria Musical e Solfejo, que tem a proposta de introduzir noções de leitura de partituras para iniciantes.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 9h às 14h, no Campus Olinda, localizado na Av. Sérgio Godoy de Vasconcelos, 540, no bairro Jardim Atlântico, Região Metropolitana do Recife.

O Campus Barreiros também está com inscrições abertas para os cursos de inglês (nível básico e avançado) e Instrutor de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). As inscrições devem ser feitas no Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) do Campus, localizado na Fazenda Sapé, S/N, Zona Rural, no município de Barreiros, zona da mata sul de Pernambuco. Mais detalhes sobre os cursos estão disponíveis no site ifpe.edu.br.

Da Folha de Pernambuco