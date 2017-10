Inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região terminam nesta terça-feira (31)

A prazo para as inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF) termina nesta terça-feira (31). A seleção abrange os estados de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ao todo, são 14 vagas e formação de cadastro reserva de servidores. Os salários chegam a R$ 10.461,90. O cadastramento ocorre até as 14h (horário de Brasília).