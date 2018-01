Inscrições para o Sisu 2018 terminam às 23h59 desta sexta-feira

Estudantes que fizeram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tiraram nota zero na prova de redação podem se inscrever na edição 2018 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59 desta sexta-feira (26).

Até as 10h desta sexta, quase 2 milhões de estudantes estavam inscritos no sistema. O Ministério da Educação confirmou que o prazo não será prorrogado.

As inscrições podem ser feitas no site do programa (http://sisu.mec.gov.br/) ou pelo aplicativo oficial do Sisu. Não é necessário pagar taxas. Estão em disputa 239.716 vagas em 130 instituições.

Desde a 0h de terça-feira (23), quando começaram as inscrições, o sistema já recebeu 1,9 milhão de inscritos. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Educação, às 10h desta sexta, o sistema registrava 1.929.894 candidatos inscritos e 3.744.935 inscrições, já que cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

A média desde a abertura das inscrições é de 23,5 mil novos inscritos por hora. (G1)