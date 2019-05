Inscrições para o vestibular EAD da UPE seguem até o dia 19 de junho

Os interessados em participar do Vestibular para a modalidade Educação a distância (EAD) da Universidade de Pernambuco (UPE) 2019 podem se inscrever até o dia 19 de junho. As inscrições custam R$ 100 e devem sem feitas, exclusivamente,pela internet, no site da UPE.

Estão sendo ofertadas 1.530 vagas para os cinco cursos de graduação à distância da UPE (Licenciatura em Pedagogia, Biologia, Letras – Português, História e Bacharelado em Administração Pública). No processo de ingresso EAD está reservada 20% das vagas para o sistema de cotas da UPE.

Os cursos são distribuídos no polos de Afrânio, Águas Belas, Cabrobó, Carpina, Floresta, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Ouricuri, Palmares, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Sertânia, Surubim e Tabira. O candidato só poderá optar por um curso em um único polo.

As provas serão realizadas no dia 04 de agosto, na cidade polo de escolha do curso do candidato. A divulgação do listão dos candidatos classificados pode ser feita até o dia 21 de agosto. Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 / 3791, no e-mail: [email protected] ou no site da UPE.