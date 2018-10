Inscrições para Processo Seletivo 2019 IF Sertão-PE terminam no domingo (28). Há vagas para Serra Talhada

As inscrições para o Processo Seletivo 2019 do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco (IF Sertão – PE) se encerram no domingo (28). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 1.615 vagas nos cursos técnicos das modalidades de Ensino Médio Integrado e Subsequente ao Ensino Médio. As vagas são para os campi Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista. As inscrições podem ser feitas no site ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. As provas serão no dia 18 de novembro.