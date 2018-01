Inscrições para programa que oferece bolsas para universitários de baixa renda são prorrogadas em Pernambuco

As inscrições para o Programa PE no Campus, inicialmente previstas para serem encerradas nesta quarta (24), foram prorrogadas até segunda (29). O cadastro dos estudantes que desejam participar da iniciativa, que mobiliza e prepara estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e oferece bolsas de estudos para universitários de baixa renda, é feito exclusivamente no site da Secretaria de Educação do Estado.

Com a mudança no prazo para inscrição, foram alteradas as outras datas do cronograma do PE no Campus. Confira, a seguir, o cronograma atualizado:

Cronograma do Programa PE no Campus Etapa Período Lista preliminar dos estudantes que atenderam aos requisitos 30 de janeiro Recursos 31 de janeiro e 1º de fevereiro Resultados dos recursos 2 de fevereiro Lista de estudantes classificados para recebimento das bolsas 2 de fevereiro Comprovação dos requisitos para concessão das bolsas 5 a 9 de fevereiro Resultado final e convocação para assinatura de Termo de Compromisso 16 de fevereiro

Além de preparar os estudantes para o Enem, o PE no Campus também oferece preparação para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). O programa disponibiliza, ainda, apoio financeiro aos estudantes de baixa renda por meio de bolsas aos que forem aprovados em instituições públicas de ensino superior.

Para participar do programa, é preciso ter estudado o ensino médio na rede pública estadual e ter concluído os estudos no máximo há cinco anos. Também é necessário ser atendido no Programa Bolsa Família ou ter renda familiar inferior a dois salários mínimos, ter residência fixa com distância igual ou superior a 50 quilômetros da universidade onde irá estudar.

Na inscrição, é preciso apresentar CPF e RG do estudante, além do comprovante individual da nota obtida pelo estudante no Enem e no SSA. Caso o candidato seja beneficiário do Programa Bolsa Família, é preciso cadastrar os membros da família.

Ao todo, mil estudantes serão selecionados para as bolsas do programa, sendo 100 delas destinadas aos classificados pelo SSA e 900 para os candidatos pelo Enem. A bolsa é de R$ 950 no primeiro ano e de R$ 400 no segundo ano. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a quantia ajuda os selecionados nas despesas do curso e de moradia, alimentação e transporte. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através do e-mail [email protected]