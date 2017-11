Inscrições para seleção 2018 dos cursos técnicos do IF Sertão-PE seguem até hoje (18). Há vagas para Serra Talhada

Quem havia perdido a oportunidade de se inscrever no Processo Seletivo 2018 para os cursos técnicos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) ganhou uma nova chance para ingressar na instituição e receber educação de qualidade, totalmente gratuita, com formação de ensino médio e registro técnico profissional. Com a divulgação da Retificação n° 02 do edital n° 55/2017, referente às inscrições no certame, os retardatários têm até este sábado, 18 de novembro, para fazer suas inscrições pelo site ou presencialmente, em cada campus, onde há computadores disponíveis. A data para o pagamento da taxa de R$ 10,00, referente à inscrição, também foi prorrogada até a terça-feira, 21 de novembro.

Estão sendo ofertadas 1.545 vagas, distribuídas entre os campi Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista. O pagamento da taxa é efetuada, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada no ato da inscrição online. Os concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental poderão concorrer às vagas na modalidade Técnico Integrado ao Médio, com 705 vagas para os cursos de Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Química e Logística. Para o Técnico Subsequente, destinadas aos que já possuem o Ensino Médio, há 840 vagas para cursos de Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Logística, Refrigeração e Climatização e Zootecnia. Os cursos do Médio Integrado têm duração de quatro anos e os do Subsequente dois anos.

No campus Floresta do IF Sertão são ofertadas 180 vagas. Na modalidade Técnico Integrado ao Médio, para os concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental, estão disponíveis 110 vagas para os cursos técnicos, sendo 40 vagas para agropecuária (manhã), 40 vagas para agropecuária (tarde), e 30 vagas para técnico em informática (tarde).

Para o Técnico Subsequente, destinadas àqueles que concluem o Ensino Médio em 2017, são 5 vagas para técnico em agropecuária (manhã), com início das aulas no 1º semestre; e outras 35 vagas para técnico em agropecuária (tarde), com início das aulas no 2º semestre letivo de 2018.

Os cursos do Médio Integrado possuem duração de quatro anos e Subsequente são dois anos

Para se inscrever, é necessário apenas possuir um documento oficial com foto (como RG, ou Carteira de Habilitação, ou Carteira de Trabalho ou Passaporte) e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) próprios e pagar a taxa de inscrição. Os candidatos que ainda não têm o RG podem se dirigir ao Expresso Cidadão de Petrolina, para atendimento específico aos candidatos que farão a prova, sendo necessário apenas agendar o atendimento pelo site e se dirigir ao Expresso Cidadão para solicitar o seu documento. A carta de orientação e encaminhamento deve ser apresentada no dia.

Metade das 1.545 vagas são reservadas aos alunos de escolas públicas. E há ainda os critérios de classificação conforme a renda e a autodeclaração de pretos, pardos e indígenas, bem como para pessoas com deficiência. As provas acontecem no dia 3 de dezembro, das 13h20 às 17h20 (horário local). A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 20 de dezembro.

Acesse aqui a Retificação n° 02 do edital 55/2017 e demais informações sobre o Processo Seletivo 2018 dos cursos técnicos do IF Sertão-PE.