Inscrições para seleção da Perpart com 60 vagas terminam nesta quarta-feira (27)

Termina nesta quarta-feira (27) o prazo para inscrição na seleção simplificada promovida pela Pernambuco Participações e Investimentos (Perpart), instituição vinculada à Secretaria de Administração do Estado. São disponibilizadas 60 vagas para níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 4.590.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um formulário no site da Perpart. A inscrição deve ser encaminhada à comissão executora do certame, com documentos como RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, comprovação de grau de escolaridade para a vaga desejada, registro nos órgãos fiscalizadores de exercício profissional e comprovante de quitação com o serviço militar, no caso de participantes do sexo masculino.

Há vagas para advogados, assistentes sociais, analistas de gestão da informação, fiscais de topografia, auxiliares operacionais, atendentes cadistas, técnicos em gestão da informação, arquiteto e engenheiro cartógrafo. Do total de oportunidades, nove são destinadas a pessoas com deficiência. O concurso tem validade de 12 meses e pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Os documentos devem ser enviados pelos Correios para a sede da Perpart, localizada na Rua Doutor João Lacerda, 395, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. De acordo com o edital, a classificação será feita a partir da pontuação do candidato na avaliação curricular.

Serão levados em conta critérios como experiência profissional na área referente à especialidade a qual o candidato concorre, participação em congressos, seminários e simpósios, trabalhos editados em periódicos especializados, cursos de capacitação em áreas ligadas às atividades exercidas pela função pleiteada pelo candidato e certificado de conclusão de cursos de mestrado ou doutorado. (G1)