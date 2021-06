Instituto confirma identificação do corpo de Lázaro Barbosa por impressão digital

Segundo a Polícia Técnico-Científica, apenas depois dos exames será possível identificar a quantidade de disparos de arma de fogo atingiu o suspeito.

Em entrevista coletiva, o secretário afirmou que Lázaro tinha R$ 4,4 mil no bolso quando foi encontrado pelos policiais. De acordo com Miranda, ele foi encontrado quando tentava contato com familiares que moram na região, a cerca de 5 km da casa onde mora a ex-mulher e a mãe dela.

“Ele foi se encontrar com elas [ex-mulher e sogra]. Ele chegou a ameaçar os policiais falando que daria tiro na cara. Fizemos o cerco e, além da arma, ele tinha R$ 4,4 mil no bolso. Isso é mais uma prova que tinha gente com ele dificultando o nosso trabalho”, afirmou.

Confronto

O fugitivo foi atingido por vários tiros durante confronto com a PM. Após ser baleado, ele foi levado por uma viatura do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Bom Jesus, mas morreu.

Apesar da troca de tiros, nenhum policial foi ferido. O secretário de Segurança Pública detalhou ainda que o suspeito foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital.

Durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira, Rodney Miranda contou sobre o cerco que terminou com o confronto. De acordo com ele, os policiais viraram a madrugada procurando o fugitivo, “até que hoje cedo finalizamos a ocorrência e com todos policias bem e o grande objetivo de não deixar ele machucar mais ninguém”, afirmou.