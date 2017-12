Instituto Federal de Pernambuco divulga gabarito preliminar e índice de abstenção do vestibular 2018.1

Os candidatos do vestibular do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) responderam às provas do processo seletivo de 2018.1 da instituição nesse domingo (10). Das 30 mil pessoas que se inscreveram para disputar as 4.076 vagas de cursos técnicos e superiores da instituição, 15,48% não compareceram aos locais de prova, o que corresponde a 4.644 inscritos ausentes. De acordo com o IFPE, a realização do exame ocorreu com tranquilidade.