Instituto Federal do Sertão Pernambucano tem concurso com salário de R$ 4 mil. Há vagas para Serra Talhada

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão PE) realizará processo seletivo composto por cinco vagas. Com salários que passam de R$ 4 mil, o concurso público é direcionado ao cargo de técnico especializado em Linguagens de Sinais, com possibilidade de atuação em várias cidades pernambucanas; os candidatos devem ter ensino superior finalizado.

De acordo com informações do edital do processo seletivo, os selecionados poderão atuar nas unidades do IF Sertão localizadas nos municípios de Serra Talhada, Ouricuri, Salgueiro e Petrolina. Entre as etapas da seleção estão avaliação curricular e prova prática.

Segundo o cronograma do concurso, as inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro, por meio do endereço virtual da organização do certame. A taxa de participação custa R$ 20. O IF Sertão ainda promete divulgar o resultado final a partir de 31 de janeiro do próximo ano.

Ao todo, a validade do concurso é de dois anos, podendo ocorrer prorrogação pelo mesmo período. Outros detalhes informativos sobre o processo seletivo devem ser obtidos no edital do certame.