Integrante de quadrilha que assaltava caminhoneiros na BR-316 em Floresta, é preso em Carnaubeira da Penha

Nesta última terça-feira dia (26), Policiais Militares das equipes do GATI, GT Carnaubeira e Malhas da Lei da 1ª CIPM, prenderam na cidade de Carnaubeira da Penha, no Sertão pernambucano, ERICLES JOSEMIR DA SILVA JESUS, de 21 anos, natural de Belém do São Francisco-PE. Segundo informações, ele é integrante do bando que tentou assaltar um caminhão Scania, fato ocorrido nas margens da rodovia BR-316 em Floresta, no dia 23 de setembro de 2017, onde membros do bando criminoso fugiram pela caatinga, após confronto com o policiamento.

No momento da prisão, ERICK portava o documento da motocicleta Honda/ Bros NXR 150 ES de cor verde e placa PGB-2898, que havia sido apreendida pelo policiamento, por estar sendo utilizada para fuga dos criminosos após a prática dos assaltos.

No interrogatório de Ana Cristina Lopes da Silva, que é acusada de participação do grupo criminoso, ela esclareceu que o indivíduo de codinome “ERICK”, participante ativo nos assaltos naquela região, estaria na cidade de Carnaubeira da Penha, aonde foi localizado e preso, sendo este, identificado formalmente como sendo na verdade, a pessoa de ERICLES JOSEMIR DA SILVA JESUS.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Floresta, aonde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, roubo tentado e associação criminosa, ficando no aguardo da audiência de custódia.

